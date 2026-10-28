Anatolie Nosatîi: Republica Moldova discută cu România și alte state despre achiziția sistemelor de apărare aeriană

Declarațiile au fost făcute în fața jurnaliștilor, după ce premierii Republicii Moldova și României au discutat, cu o zi înainte, despre dezvoltarea unor programe comune în domeniul sistemelor antidronă.

Întrebat dacă a discutat cu omologul său român despre eventuala producție comună a unor asemenea echipamente, Nosatîi a precizat că autoritățile moldovene urmăresc consolidarea capacităților de apărare în mai multe domenii, nu doar împotriva dronelor.

”În calitate de ministru al Apărării, am discutat în special în România și în multe alte țări, de a obține acele sisteme, acele instrumente necesare pentru a proteja Republica Moldova în toate domeniile, nu doar în domeniul de drone și contra drone. Dar tot de ce este nevoie pentru a face Republica Moldova mai rezilientă, mai capabilă să răspundă la provocările și amenințările cu caracter militar”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, deși Republica Moldova nu este membră a Uniunii Europene, ar putea beneficia de oportunitățile oferite de mecanismul SAFE dacă un stat membru ar accepta participarea sa la un proiect comun.

”Conform acordului-cadru al SAFE, R. Moldova ar putea beneficia de resursele financiare dacă o țară membră ar accepta ca R. Moldova să participe în acest proiect, ceea ce ar permite, în primul rând, accesul la acele produse ce țin de domeniul apărării și un preț mult mai avantajos dacă R. Moldova ar cumpăra în cadrul acestui proiect. Avem discuții cu partenerii, când vom avansa în discuții vom face publică informația”, a explicat Nosatîi.

Ministrul Apărării a subliniat că necesitatea modernizării Armatei Naționale este determinată de amenințările generate de agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei. Totodată, acesta a criticat politicienii care susțin pozițiile Moscovei și promovează, potrivit lui, mesaje menite să divizeze societatea și să submineze proiectele de consolidare a capacităților militare ale Republicii Moldova.

”Și vreau să menționez că toate aceste amenințări și provocări vin din partea Federației Ruse. Să nu fi fost războiul nejustificat, neprovocat în Ucraina, astăzi drone în Republica Moldova nu ar fi. Așa că toate amenințările și pericolele vin din partea Federației Ruse, care sunt amplificate și promovate aici, de la cei care merg în Rusia, care susțin politica Rusiei și care fac ca aceste falsuri și narațiuni să divizeze societatea noastră și să nu susțină acele proiecte de modernizare a Armatei Naționale”, a afirmat ministrul.

Amintim că, marți, 27 octombrie, premierul României, Luca Niculescu, a anunțat la Chișinău că Bucureștiul poartă discuții cu Republica Moldova privind dezvoltarea unor programe comune de apărare împotriva dronelor.

Oficialul român a precizat că România urmărește obținerea rapidă a unor sisteme antidronă și dezvoltarea propriei industrii în acest domeniu, inclusiv prin cooperare cu Ucraina.

La rândul său, premierul Vasile Tofan a subliniat necesitatea consolidării capacităților de apărare ale Republicii Moldova, inclusiv prin accesul la tehnologii moderne de interceptare a dronelor.