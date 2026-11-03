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Anca Dragu: Integrarea europeană aduce mai multă siguranță economică

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Anca Dragu: Integrarea europeană aduce mai multă siguranță economică

Integrarea europeană aduce mai multă siguranță pentru economii, servicii financiare mai accesibile și oportunități de dezvoltare a afacerilor. Declarația a fost făcută de guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, la Forumul Oficial al Instituțiilor Monetare și Financiare, desfășurat în Bulgaria, transmite IPN.

În cadrul forumului, Anca Dragu a împărtășit perspectiva Băncii Naționale în sesiunea „Următorul capitol al Europei – extindere, competitivitate și reziliență”, dedicată dialogului dintre guvernatorii băncilor centrale. Dezbaterile au vizat politica monetară, evoluția inflației și perspectivele de creștere economică în Europa Centrală și de Sud-Est.

„La Banca Națională, lucrăm pentru ca apropierea de standardele europene să se traducă în încredere și stabilitate. În spatele fiecărei reforme sunt oameni și familii care își fac planuri de viitor, dar și antreprenori care au nevoie de predictibilitate pentru a investi și a crea locuri de muncă”, a subliniat Anca Dragu, potrivit unui comunicat de presă al BNM.

Agenda a mai inclus discuții despre mobilizarea capitalului public și privat pentru investiții în infrastructură, inovare și dezvoltarea economiei, precum și despre transformarea digitală a serviciilor financiare.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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