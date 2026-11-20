Anca Dragu a subliniat că credibilitatea financiară nu se rezumă la respectarea țintelor privind deficitul bugetar și datoria publică, ci presupune și capacitatea statului de a-și onora angajamentele pe termen mediu. Potrivit ei, BNM contribuie la menținerea stabilității printr-o politică monetară orientată spre stabilitatea prețurilor și prin supravegherea sectorului bancar.

Guvernatoarea a menționat că cerințele de capital și lichiditate impuse băncilor sunt aliniate la standardele UE, ceea ce le permite investitorilor să evalueze soliditatea instituțiilor financiare din Republica Moldova după criterii comparabile cu cele europene.

În cadrul discuțiilor au fost analizate și efectele tensiunilor geopolitice asupra bugetelor publice, precum și provocările legate de menținerea încrederii investitorilor și a accesului la finanțare externă, în condițiile unor deficite ridicate și ale unei creșteri economice mai lente în Europa.

Cea de-a 15-a ediție a Bucharest Forum se desfășoară în perioada 19-20 noiembrie și reunește oficiali guvernamentali, reprezentanți ai mediului de afaceri și experți internaționali.