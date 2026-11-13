Anca Dragu, la București: Stabilitatea sectorului bancar este esențială pentru atragerea investițiilor

Declarația a fost făcută de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, la o conferință organizată de Banca Națională a României, la București, unde a prezentat oportunitățile economice și financiare ale țării pentru investitorii români, transmite IPN.

În cadrul unei dezbateri despre rolul sectorului financiar în susținerea creșterii economice, Anca Dragu a prezentat evoluțiile din Republica Moldova și perspectivele de cooperare pentru companiile care activează pe ambele maluri ale Prutului. Guvernatoarea a menționat că BNM continuă să alinieze reglementarea și supravegherea bancară la standardele europene, pentru a asigura un cadru previzibil și sigur pentru investitori.

Totodată, ea a subliniat că dezvoltarea pieței de capital, inclusiv prin cooperarea cu România, ar putea diversifica sursele de finanțare pentru companiile moldovenești și le-ar facilita accesul la noi investitori. În acest context, Anca Dragu i-a încurajat pe investitorii români să ia în considerare Republica Moldova pentru lansarea unor proiecte și extinderea afacerilor.

La conferință au participat reprezentanți ai sectorului bancar, ai pieței de capital, ai industriilor de leasing și asigurări, analiști și reprezentanți ai mediului academic. Discuțiile au vizat perspectivele economice pentru 2027, rolul băncilor în susținerea investițiilor și diversificarea surselor de finanțare pentru companii.