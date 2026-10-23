Anca Dragu, la Forumul Economic de la Iași: R. Moldova oferă investitorilor un mediu financiar mai stabil

Declarația aparține guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, și a fost făcută în cadrul Forumului Economic Regional SUA-România, desfășurat la Iași, transmite IPN.

Guvernatoarea BNM a evidențiat progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv deschiderea clusterelor de negociere „Piața internă” și „Competitivitate și creștere incluzivă”. Potrivit acesteia, avansarea negocierilor contribuie la consolidarea încrederii în economia țării și la crearea unui climat mai favorabil investițiilor.

Anca Dragu a menționat, de asemenea, progresele înregistrate în modernizarea infrastructurii de plăți, în special prin aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). În primul an de la conectarea operațională la acest sistem, populația și companiile au economisit aproximativ 16,4 milioane de euro. Totodată, peste 81% dintre transferurile transfrontaliere în euro efectuate din și către Republica Moldova sunt procesate prin SEPA.

În cadrul forumului a fost evidențiat și rolul României în dezvoltarea economică a Republicii Moldova, aceasta fiind principalul partener comercial și investitor al țării. Participanții au subliniat, totodată, importanța aprofundării cooperării economice și financiare dintre cele două state, în vederea stimulării investițiilor și consolidării relațiilor bilaterale.