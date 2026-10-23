Andrei Curăraru: Primăriile trebuie pregătite pentru a absorbi fonduri europene

Potrivit lui, un sat cu mai puțin de 3 mii de locuitori întâmpină dificultăți în identificarea unui model economic viabil, iar dezvoltarea unor domenii precum turismul rural presupune investiții în infrastructură.

Potrivit lui Andrei Curăraru, capacitatea limitată a unor primării de a atrage și gestiona fonduri europene reprezintă un obstacol în valorificarea oportunităților de finanțare externă, iar amalgamarea localităților ar putea contribui la depășirea acestei probleme.

„Reforma APL este necesară pentru a pregăti primăriile să absoarbă fonduri europene. Cea mai mare parte a fondurilor europene este destinată dezvoltării regionale. Astăzi, un sat cu mai puțin de 3 mii de locuitori nu știu ce model economic poate propune. Chiar și pentru turismul rural este nevoie de infrastructură, iar infrastructura necesită bani”, a explicat expertul în politici publice și securitate.

Referindu-se la crearea a trei regiuni – Nord, Centru și Sud, Andrei Curăraru a menționat că dezvoltarea unor centre regionale este justificată de necesitatea asigurării unei dezvoltări echilibrate a țării.

„Cu referire la APL de nivelul II, cred că oamenii înțeleg și am văzut că și CALM susține poziția Guvernului de a crea trei regiuni. Centrele regionale își au logica lor. Noi nu ne putem permite să avem Republica Chișinău în loc de Republica Moldova. De aceea, există logică în dezvoltarea centrelor regionale”, a declarat expertul.

În ceea ce privește eventualele disponibilizări în rândul angajaților actualelor consilii raionale, Curăraru a subliniat că păstrarea structurilor birocratice doar pentru a menține anumite locuri de muncă nu ar trebui să dicteze procesul de reorganizare administrativă.

„Nu ne putem conduce după logica păstrării birocraților doar ca să le asigurăm locuri de muncă. Există deja posibilități tehnice pentru a oferi aceleași servicii, de aceeași calitate, doar că în format electronic. Probabil, în unele localități rurale nu există înțelegerea acestui lucru și oamenii trebuie învățați cum să acceseze aceste servicii digitale. CUPS-urile (Centrele Unificate de Prestare a Serviciilor Publice) vor oferi aceleași servicii care erau oferite și până acum. Dacă ne gândim doar la ce vor face birocrații ineficienți, atunci niciodată nu vom rezolva problema productivității muncii”, a mai spus expertul.