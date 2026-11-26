Proiectul de lege stabilește cadrul juridic pentru producerea, fabricarea, asamblarea și integrarea tehnicii militare, armamentului, munițiilor, pulberilor, explozivilor și componentelor aferente. Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică susține că dezvoltarea acestui sector nu va presupune investiții directe din partea statului, ci ar urma să fie realizată prin capital privat.

„Nu Republica Moldova, ca stat, va investi resurse în acest tip de producere, ci va veni un investitor. Investitorii, dacă vor avea piață și vor considera că afacerea este profitabilă, vor investi. Dacă nu, se vor abține”, a declarat Andrian Cheptonar în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV.

Potrivit deputatului, există deja interes din partea unor potențiali investitori din SUA, care analizează oportunitățile de afaceri din domeniul industriei de apărare. „Eu deja am fost contactat de potențiali investitori care se interesează. Sunt investitori străini care studiază această oportunitate. Dacă noi le vom oferi condiții avantajoase, vor veni. Dacă nu, vor investi în alte state. Investitorii care m-au contactat sunt de peste ocean. Eu am avut vizite în SUA și oamenii ne întreabă care este treaba cu legea, când va fi aprobată, pentru că vor să studieze piața”, a explicat deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate.

Andrian Cheptonar consideră că atragerea investițiilor străine în industria de apărare ar putea genera beneficii economice pentru Republica Moldova, inclusiv prin crearea de noi locuri de muncă și creșterea veniturilor la bugetul de stat.

„Trebuie să fim deschiși pentru investiții străine. Asta va crea locuri de muncă, asta va aduce taxe suplimentare la bugetul de stat, pe lângă faptul că noi am putea beneficia de produse mai ieftine decât sunt acum pe piață”, a precizat parlamentarul.