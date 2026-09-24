Aneta Gonța: Dezinformarea a migrat de la televiziuni spre online

Aneta Gonța consideră că migrarea dezinformării în online poate fi privită și ca un efect al măsurilor adoptate în ultimii ani pentru limitarea acestui fenomen în serviciile media tradiționale.

„Dezinformarea se mută de la TV pe online, dar eu o iau ca pe un compliment. Asta înseamnă că instituția noastră și-a făcut bine treaba. Republica Moldova a introdus noțiunea de dezinformare în Codul serviciilor media în 2022, imediat după izbucnirea războiului din Ucraina. Atunci această decizie a fost percepută de mulți drept o îngrădire a libertății de exprimare”, a explicat președintele Consiliului Audiovizualului.

Potrivit Anetei Gonța, televiziunile au devenit mai atente la selectarea și prezentarea informațiilor, întrucât difuzarea unor materiale care conțin dezinformare poate atrage sancțiuni.

„Ulterior, s-a demonstrat că această măsură a avut un rol preventiv. Televiziunile au înțeles că pot fi sancționate pentru dezinformare și au devenit mai atente la ce și cum transmit. Din 2022, când a fost introdusă noțiunea de dezinformare în lege, și până astăzi, CA a aplicat doar două sancțiuni, ambelor televiziuni pentru aceeași faptă, întrucât au difuzat același conținut”, a precizat Aneta Gonța.

În același timp, șeful Consiliului Audiovizualului atrage atenția că reducerea conținutului dezinformator la televiziuni nu înseamnă dispariția fenomenului. În opinia sa, o parte importantă a acestui conținut s-a mutat pe online.

„Dezinformarea de la TV a migrat pe online. 80% dintre elementele pe care le putem cataloga drept dezinformare au migrat în online. În 2025 a fost modificat Codul serviciilor media, iar CA are prerogative asupra serviciilor media neliniare, dar asta nu înseamnă, în niciun caz, tot online-ul. Asta înseamnă televiziunea și radioul care au și extensie online. Dar este vorba și despre multe servicii media de pe YouTube, pe care noi acum le documentăm”, a explicat șeful CA.