Angajații din asistența socială vor fi atestați la fiecare trei ani și vor primi sporuri în funcție de calificare

Legea prevede instituirea unui sistem de cinci grade de calificare profesională, gradul I fiind cel mai înalt. Potrivit notei informative a proiectului, sporul estimat pentru gradul V este de 750 de lei, pentru gradul IV – 1 000 de lei, pentru gradul III – 1 250 de lei, pentru gradul II – 1 500 de lei, iar pentru gradul I – 2 000 de lei. Legea prevede acordarea sporului lunar în condițiile sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Noul sistem va fi introdus treptat. Prima etapă de atestare, pentru obținerea gradului V, este planificată pentru anul 2028. Legea prevede și un sistem de dezvoltare profesională, care va include integrarea noilor angajați, formarea continuă, evaluarea competențelor și supervizarea activității. Potrivit proiectului, scopul este de a le oferi celor care lucrează în domeniul asistenței sociale un parcurs profesional mai clar și posibilitatea de a avansa în carieră.

Absolvenții cu diplomă de licență ai facultăților de asistență socială vor putea participa la prima atestare după un an de activitate, la fel ca și absolvenții de masterat.

Noile prevederi vizează și modul de acordare a ajutorului social. Legea introduce noțiunile de „management de caz” și „risc de vulnerabilitate” și clarifică cine poate depune o cerere de ajutor social în numele unei familii. Astfel, solicitarea va putea fi făcută inclusiv de un ocrotitor sau de o altă persoană împuternicită. În plus, evidența serviciilor sociale și a beneficiarilor va fi realizată prin sistemul informațional „eSocial”.