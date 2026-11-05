Angajații MAI vor putea activa și în sectorul privat, în afara orelor de serviciu, cu acordul angajatorului

Proiectul prevede că angajații MAI vor putea desfășura activități științifice, didactice, de instruire, de creație sau practică medicală, precum și să participe la proiecte internaționale de cercetare și inovare finanțate din surse externe nerambursabile. În aceste cazuri, angajații vor trebui să notifice în scris conducătorul autorității înainte de începerea activității.

De asemenea, aceștia vor putea participa la proiecte finanțate din granturi acordate Guvernului sau autorităților publice, în cadrul instituției în care sunt angajați, cu respectarea condițiilor legale și dacă sunt desemnați printr-un act administrativ. Excepția nu se aplică angajaților care exercită atribuții de audit sau control asupra proiectelor ori celor pentru care participarea ar genera un conflict de interese.

Potrivit proiectului, activitățile suplimentare nu trebuie să aibă legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate potrivit fișei postului, iar compania în care activează angajatul nu trebuie să fie controlată, subordonată sau să țină de competența autorității în care acesta este încadrat. La examinarea solicitării, angajatorul va evalua dacă activitatea suplimentară este compatibilă cu obligațiile de serviciu ale angajatului, inclusiv în ceea ce privește continuitatea serviciului și capacitatea de acțiune a instituției.

În același timp, proiectul menține interdicția de a deține funcția de administrator al unei societăți comerciale și de a desfășura activitate de întreprinzător. Funcționarii vor putea fi fondatori sau asociați ai unor societăți comerciale doar dacă activitatea acestora nu are legătură cu atribuțiile de serviciu și nu generează conflicte de interese.

Potrivit notei de fundamentare, modificările urmăresc armonizarea regimului funcționarilor cu statut special din cadrul MAI cu cel al funcționarilor publici și răspund recomandărilor Grupului de State împotriva Corupției. Autorii proiectului susțin că actualul cadru normativ nu oferă un mecanism suficient de clar pentru notificarea, evaluarea și monitorizarea activităților externe ale angajaților.

Proiectul urmează să fie votat în lectură finală.