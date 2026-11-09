Angajatorii ar putea fi obligați să justifice concedierea salariaților pensionari. Propunerea Avocatului Poporului

În prezent, legislația permite concedierea unui angajat în baza statutului de pensionar pentru limită de vârstă, fără ca angajatorul să fie obligat în mod expres să demonstreze necesitatea reală a acestei măsuri. Potrivit avocatului poporului, dobândirea dreptului la pensie nu înseamnă automat pierderea capacității de muncă sau intenția persoanei de a se retrage din activitatea profesională. Problema este relevantă și prin prisma situației economice a persoanelor în etate. În 2025, aproximativ 85,8 mii de persoane cu vârsta de 60 de ani și peste erau ocupate în câmpul muncii, iar rata sărăciei în rândul acestora era de 38,9%, comparativ cu 31,1% la nivelul populației generale.

Analiza avocatului poporului, bazată pe cazuri documentate de HelpAge Moldova, sesizări proprii și pozițiile sindicatelor și Consiliului pentru Egalitate, arată că unii salariați au fost concediați pentru că aveau statut de pensionar, deși doreau să mai lucreze. Eliminarea acestei prevederi a fost recomandată și de experta ONU, Claudia Mahler, în raportul privind Republica Moldova din 2024, care subliniază necesitatea protejării persoanelor în etate împotriva concedierilor nejustificate.

Ombudsmanul recunoaște că promovarea angajării tinerilor și reînnoirea forței de muncă pot constitui obiective legitime. Totuși, concedierea unui salariat pensionar nu garantează că postul va fi ocupat de o persoană tânără, iar o asemenea măsură trebuie să fie justificată obiectiv, necesară și proporțională.

Prin urmare, Ceslav Panico recomandă ca angajatorul să fie obligat să motiveze în scris necesitatea concedierii, să evalueze individual situația salariatului și să îl consulte cu privire la intenția de a continua activitatea profesională. De asemenea, propune consolidarea garanțiilor pentru contestarea concedierilor nejustificate și obținerea unor reparații adecvate.