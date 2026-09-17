Angajatul ASP și vameșul reținuți în dosarul numerelor de înmatriculare neutre, plasați în arest preventiv

Cei doi sunt suspectați de implicare în perfectarea ilegală a actelor pentru vehicule care nu întruneau condițiile legale. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi luat mită pentru eliberarea a peste 100 de plăcuțe de înmatriculare, fără achitarea taxelor vamale și a accizelor.

Ancheta vizează mai mulți angajați ai Serviciului Vamal și ai ASP, inclusiv un șef al Secției înmatriculare a vehiculelor din municipiul Tiraspol. Potrivit CNA, aceștia ar fi acționat coordonat pentru a facilita perfectarea documentelor necesare obținerii numerelor neutre.

Pentru urgentarea procedurilor și trecerea cu vederea a neconcordanțelor din acte, suspecții ar fi primit între o mie și cinci mii de euro pentru fiecare automobil. CNA estimează că bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 23 de milioane de lei prin neachitarea taxelor vamale și a accizelor.