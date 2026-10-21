ANI a constatat o avere nejustificată de aproape 475 de mii de lei la un ofițer SPPS

Potrivit actului ANI, în 2017 au fost încheiate două contracte de preluare a datoriilor aferente procurării automobilelor Mercedes GLC 250 și Toyota Highlander, în valoare totală de 41 175 de euro. Ofițerul SPPS Ovidiu Timiș a declarat că socrul său a preluat obligațiile de plată și a achitat ulterior contravaloarea mașinilor. ANI a verificat aceste operațiuni, întrucât obligațiile nu au fost reflectate în declarațiile de avere, iar contractele prezentate nu au fost considerate suficiente pentru a demonstra proveniența banilor folosiți la achitarea automobilelor, transmite IPN.

O altă diferență a fost identificată pentru anul 2023, când familia a cumpărat un alt automobil cu 13 200 de euro. Pentru această perioadă, inspectorul a stabilit că cheltuielile familiei au depășit veniturile disponibile cu 71,4 mii de lei.

Ovidiu Timiș a contestat calculele, susținând că deținea economii în numerar mai mari decât cele luate în considerare de inspector. ANI nu a acceptat însă sumele suplimentare invocate, întrucât simpla declarare a unor solduri mai mari în timpul controlului nu a fost considerată suficientă pentru a confirma existența banilor.

În urma verificării întregii perioade, ANI a stabilit o diferență de 474 453 lei între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile familiei, apreciind că aceasta nu este justificată. Autoritatea a dispus încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale ofițerului și interdicția de a ocupa anumite funcții timp de trei ani, după rămânerea definitivă a actului. Totodată, cauza urmează să fie transmisă instanței pentru examinarea confiscării averii nejustificate. Actul poate fi contestat la Curtea de Apel Centru în termen de 30 de zile.