ANI a constatat o avere nejustificată de peste 871 de mii de lei la directoarea Centrului „Speranța”

Inspectorul de integritate a stabilit o diferență de 264 344,19 lei pentru anul 2019, legată de procurarea unui automobil și de achitarea serviciilor vamale pentru acesta. Pentru anul 2025, ANI a stabilit o diferență de 606 770,14 lei, după ce, în urma unei percheziții efectuate de Centrul Național Anticorupție la domiciliul Olgăi Arseni, au fost ridicate 34 150 de euro și 500 de dolari SUA.

Olga Arseni a explicat că banii ridicați aparțineau altor persoane și că erau păstrați la domiciliul său. Ea a mai spus că suma de 17 350 de euro provenea din vânzarea unui apartament, iar 16 800 de euro – din vânzarea unor bunuri imobile deținute în coproprietate de alte persoane. Inspectorul de integritate a apreciat însă că explicațiile nu sunt susținute de suficiente probe care să demonstreze traseul banilor până la momentul ridicării acestora.

Referitor la automobilul din 2004, despre care directoarea a susținut că fusese vândut în decembrie 2018 pentru aproximativ 8 mii de euro, inspectorul a constatat că nu au fost prezentate acte care să confirme tranzacția. Totodată, taxa pentru folosirea drumurilor publice și polița RCA pentru automobil au fost achitate în ianuarie 2019, după data vânzării indicată de Olga Arseni.

ANI a constatat și nedeclararea corespunzătoare a averii. Prin actul de constatare, ANI a dispus încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale Olgăi Arseni și interzicerea pentru trei ani a dreptului de a exercita funcțiile prevăzute de legislație pentru subiecții declarării averii și intereselor personale.

Totodată, cauza a fost transmisă instanței de judecată competente pentru examinare și dispunerea confiscării averii nejustificate, în condițiile legii. Actul ANI poate fi contestat în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Centru.

Centrul „Speranța” din Vadul lui Vodă se află în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. În mai 2025, ofițerii CNA au efectuat peste 50 de percheziții în cadrul unui dosar de corupție ce viza conducerea Centrului de reabilitare pentru persoane vârstnice și cu dizabilități și mai mulți agenți economici. În urma perchezițiilor, au fost ridicați peste 1,5 milioane de lei în diferite valute, dintre care aproape 900 de mii de lei au fost găsiți la administrația sanatoriului. Potrivit CNA, dosarul viza suspiciuni de corupere pasivă, trafic de influență și delapidarea averii străine, inclusiv pretinderea unor sume de 10-40 de mii de lei pentru influențarea rezultatelor unor achiziții publice.