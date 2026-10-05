ANI constată o avere nejustificată de peste 238 de mii de lei în cazul a doi soți, angajați ai MAI

O avere nejustificată de aproape 239 de mii de lei a fost constatată de Autoritatea Națională de Integritate în cazul lui Dorel Nistor, fost șef de direcție în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică al IGP al MAI, și al soției sale, Tatiana Nistor, ofițer principal în cadrul Inspectoratului General de Carabinieri. Diferența a fost stabilită în raport cu averea dobândită de familie în 2019, transmite IPN.

Potrivit actului de constatare, diferența a fost identificată în legătură cu procurarea, la 11 decembrie 2019, a unui apartament în valoare de 857 711 lei. Suma constatată reprezintă 34,25 salarii medii lunare pe economie pentru anul 2019 și depășește pragul legal de 20 de salarii.

În cadrul controlului, soții Nistor au invocat venituri salariale, economii acumulate în anii precedenți, donații de la rude și credite contractate pentru achitarea locuinței. Dorel Nistor afirmă că, în perioada 2016-2019, familia a acumulat 1,714 milioane de lei, bani care, împreună cu donațiile și creditele, ar fi fost utilizați pentru procurarea apartamentului.

Inspectorul de integritate a concluzionat însă că explicațiile și actele prezentate nu au înlăturat dubiul privind diferența constatată. ANI a identificat și mai multe omisiuni în declarațiile de avere, inclusiv nedeclararea unor donații în anii 2018, 2019, 2022, 2023 și 2024, precum și a unor venituri obținute de la SA „Loteria Națională a Moldovei”.

ANI a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către ambii soți și existența unei averi cu caracter nejustificat. Autoritatea a sesizat instanța pentru examinarea posibilității confiscării averii și a dispus încetarea mandatelor sau a raporturilor de muncă ori de serviciu, precum și decăderea celor doi din dreptul de a exercita funcții publice pentru trei ani.

Actul de constatare poate fi contestat în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Centru.