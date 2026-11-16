Anita Orbán, la Bruxelles: Pacea de urgență în Ucraina este prioritatea maximă

În contextul negocierilor de pace de la Abu Dhabi, Orbán a subliniat în declarații pentru jurnaliști unguri importanța crucială ca instituțiile UE să aibă și ele un loc la masa negocierilor.



Ea a precizat că scopul reuniunii de luni a Consiliului Afaceri Externe al UE este discutarea mandatului pentru delegația care va participa la negocieri, insistând că obiectivul primordial este obținerea păcii în Ucraina cât mai repede cu putință.



Oficiali ruși și ucraineni au avut săptămâna trecută primele lor discuții de pace după o pauză de opt luni la Abu Dhabi (în Emiratele Arabe Unite), cu medierea SUA, dar nu au fost anunțate progrese majore.