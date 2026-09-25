ANRE a admis parțial cererile Termoelectrica și CET-Nord. Cât ar putea costa căldura în această iarnă

Potrivit documentelor, locuitorii capitalei ar urma să achite pentru căldură 3277 lei/Gcal (fără TVA), ceea ce reprezintă o majorare cu peste 1200 de lei față de tariful actual. De menționat că, anterior, reprezentanții Termoelectrica solicitau un tarif de 3689 lei/Gcal.

În ceea ce privește locuitorii din municipiul Bălți, aceștia ar urma să achite un tarif de 3374 lei/Gcal, în timp ce actualul tarif este de 2201 lei.

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Reprezentanții ANRE au anunțat că subiectele respective ar urma să fie examinate în cadrul ședinței din 28 septembrie.