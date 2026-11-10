ANRE amână până în iulie 2027 liberalizarea pieței pentru unii consumatori noncasnici

Modificarea vizează consumatorii finali, alții decât cei casnici, societățile comerciale micro și societățile comerciale mici, care nu vor mai putea cumpăra energie electrică la prețuri reglementate de la furnizorul serviciului universal după expirarea noului termen.

Potrivit ANRE, decizia se bazează pe analiza evoluției și a gradului de dezvoltare a pieței de energie electrică în perioada 2025-2026. Rezultatele arată că piața se află încă într-o etapă de consolidare, iar condițiile necesare pentru trecerea la furnizarea energiei electrice la prețuri negociate nu sunt pe deplin întrunite.

Printre problemele identificate se numără concentrarea ridicată a pieței angro și a celei cu amănuntul, lichiditatea redusă a piețelor pentru ziua următoare și intrazilnică, precum și dezvoltarea încă incipientă a piețelor serviciilor de sistem și a celei de echilibrare.

Potrivit autorității de reglementare, amânarea termenului oferă participanților la piață și consumatorilor vizați timp suplimentar pentru pregătirea și adaptarea la noile condiții. De asemenea, perioada va permite consolidarea mecanismelor de tranzacționare și crearea unor condiții mai bune pentru dezvoltarea concurenței.

După 1 iulie 2027, consumatorii vizați vor trebui să procure energia electrică în condițiile pieței libere, prin negocierea contractelor cu furnizorii.