ANRE cheltuie 30 de mii de euro lunar pentru sediu. Taran: Cerem APP să ne ofere o clădire

Alexei Taran susține că, din 2019, ANRE solicită anual Agenției Proprietății Publice și Cancelariei de Stat să identifice un spațiu din patrimoniul public care ar putea fi utilizat de instituție. Până în prezent însă, nu a fost găsită o clădire potrivită.

„Din anul 2019, în fiecare an, scriem demersuri către APP și Cancelaria de Stat pentru a ne da o ofertă de clădiri care sunt patrimoniu public. Ca să putem veni într-o clădire care este proprietatea statului și să achităm chirie, dar s-o achităm la stat”, a explicat directorul ANRE în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV.

Alexei Taran spune că subiectul este discutat inclusiv la nivelul prim-ministrului. El a precizat că actualul sediu a fost selectat printr-o procedură competitivă, la cel mai mic preț oferit. „Clădirea unde stăm astăzi s-a identificat în procedură competitivă, la prețul cel mai mic. Mobila este din edificiul vechi, are 15-20 de ani”, a mai spus directorul ANRE.

Acesta a confirmat că ANRE achită 30 de mii de euro lunar pentru chiria sediului, menționând că valoarea chiriei este calculată în funcție de suprafață și de costul unui metru pătrat. „Prețul e în jur de 30 de mii de euro și are la bază suprafața și costul per metru pătrat. Prețul oricum este mult sub zona în care ne aflăm pentru că au fost negocieri”, a precizat Alexei Taran.