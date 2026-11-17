Pentru sezonul rece 2026–2027, ANRE a stabilit o obligație de stocare de 140,35 milioane de metri cubi de gaze naturale, echivalentul a 1,48 milioane MWh, pentru furnizorii de pe piața cu amănuntul. Cantitatea a fost asigurată integral de zece furnizori care activează atât pe piața reglementată, cât și pe piața liberă.

Separat, pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a regiunii transnistrene, a fost stabilită o obligație de stocare de 135,97 milioane de metri cubi, echivalentul a 1,43 milioane MWh. Potrivit ANRE, și această obligație a fost îndeplinită integral.

Conform legislației, furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul sunt obligați să constituie stocuri de cel puțin 15% din consumul mediu anual al consumatorilor finali, calculat pentru ultimii cinci ani calendaristici. Aceste rezerve sunt destinate să contribuie la siguranța aprovizionării și la stabilitatea pieței, inclusiv în situații care pot provoca majorări bruște ale prețurilor.

Gazele naturale sunt depozitate, direct de furnizori sau prin delegare, în instalații de stocare din state membre ale Uniunii Europene și din țări care fac parte din Comunitatea Energetică.

ANRE precizează că asigurarea integrală a stocurilor obligatorii reprezintă