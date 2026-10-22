ANSP a recepționat al doilea lot de vaccin antigripal, de 120 de mii de doze

Potrivit ANSP, vaccinurile sunt în proces de distribuire către centrele de sănătate publică teritoriale și, ulterior, către instituțiile medico-sanitare. Acestea vor fi utilizate pentru imunizarea persoanelor din grupurile profesionale și a celor cu risc crescut de îmbolnăvire.

Vaccinul este destinat prevenirii gripei sezoniere, este ambalat în seringi preumplute de 0,5 mililitri, iar compoziția sa corespunde recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății pentru emisfera nordică.

ANSP precizează că imunizarea antigripală poate fi efectuată concomitent cu alte vaccinuri, în conformitate cu recomandările medicale. Printre acestea se numără vaccinurile de rutină sau cele administrate adulților la indicație, inclusiv vaccinurile împotriva difteriei și tetanosului și vaccinul pneumococic.

Potrivit specialiștilor în sănătate publică, vaccinarea antigripală este una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a gripei și a complicațiilor acesteia, contribuind la reducerea riscului de forme severe ale bolii, de spitalizare și a consecințelor asupra sănătății populației.