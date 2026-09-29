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ANSP: Bolile cardiovasculare, principala cauză de deces în R. Moldova

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ANSP: Bolile cardiovasculare, principala cauză de deces în R. Moldova

Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces în Republica Moldova, chiar dacă mortalitatea provocată de acestea este în scădere. Anul trecut, rata mortalității a fost de 755,7 decese la 100 de mii de locuitori, față de 786,7 în 2024 și 923,5 în 2021. Datele sunt prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică în contextul Zilei mondiale a inimii, marcată anual pe 29 septembrie, transmite IPN.

Printre principalele cauze ale deceselor cardiovasculare se numără cardiopatia ischemică și bolile cerebrovasculare. În 2025, cardiopatia ischemică a provocat 254,1 decese la 100 de mii de locuitori. Bolile cerebrovasculare, inclusiv accidentul vascular cerebral, au provocat în același an circa 144,1 decese la 100 de mii de locuitori.

Totodată, numărul persoanelor diagnosticate cu aceste afecțiuni este în creștere. În perioada 2020-2025, numărul cazurilor noi înregistrate a crescut de la 145,8 la 230 de cazuri la 10 mii de locuitori. De asemenea, numărul total al persoanelor care trăiesc cu boli cardiovasculare a crescut. Prevalența a ajuns în 2025 la 3355,8 cazuri la 10 mii de locuitori, față de 2698,2 în 2020. Potrivit ANSP, această creștere poate fi explicată atât prin persistența factorilor de risc, cât și prin îmbunătățirea depistării și diagnosticării bolilor.

Pentru a-și proteja inima, oamenii sunt îndemnați să-și verifice regulat tensiunea arterială, iar la recomandarea medicului, și nivelul glicemiei și colesterolului. Identificarea din timp a factorilor de risc poate ajuta la prevenirea unor probleme grave de sănătate. Specialiștii atrag atenția și asupra semnelor care pot indica un infarct, precum durerea sau disconfortul puternic în piept, dificultățile de respirație, transpirațiile reci, greața sau slăbiciunea bruscă. În astfel de situații, este important să fie apelat imediat Serviciul 112.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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