Potrivit ANSP, intoxicațiile reprezintă o problemă complexă de sănătate publică, prin frecvența producerii, diversitatea agenților chimici implicați și potențialele consecințe asupra sănătății, comunică MOLDPRES.

„O atenție deosebită trebuie acordată copiilor și adolescenților, care reprezintă o categorie vulnerabilă, fiind expuși riscului de intoxicare accidentală prin accesul necontrolat la medicamente, detergenți, produse de curățare, pesticide și alte substanțe chimice utilizate în gospodărie”, a subliniat ANSP.

În cadrul campaniei vor fi desfășurate activități educaționale și de sensibilizare. Specialiștii vor organiza un concurs național de desen pentru elevii claselor primare și gimnaziale, cu mesaje creative ce vizează prevenirea intoxicațiilor.

„La finalul campaniei, câștigătorii concursului de desen vor fi premiați în cadrul unui eveniment organizat la sediul central al ANSP. Ceremonia va include înmânarea diplomelor și premiilor, precum și organizarea unei expoziții a lucrărilor participante. De asemenea, vor fi desfășurate activități interactive în instituțiile de educație timpurie, prin jocuri educaționale adaptate vârstei copiilor. În cadrul campaniei, vor fi organizate flashmob-uri și acțiuni de informare pentru promovarea comportamentelor sigure”, a menționat ANSP.

În perioada 2020–2026, în Republica Moldova au fost înregistrate 12 037 de cazuri de intoxicații, cel mai mare număr fiind raportat în anul 2021 – 1 954 de cazuri.

„Începând cu anul 2022, se observă o tendință generală de descreștere, de la 1 944 de cazuri până la 1 524 în anul 2025. Totuși, în primele 10 luni ale anului curent au fost raportate 1 654 de cazuri. În perioada 2025–2026, cele mai afectate categorii au fost copiii sub 12 ani (24,7% și, respectiv, 19,1%), urmați de adolescenții cu vârsta între 12 și 17 ani (circa 18%). Predominante sunt cazurile accidentale, precum și cele înregistrate în mediul urban”, a adăugat instituția.

Pentru prevenirea intoxicațiilor, ANSP recomandă populației să păstreze medicamentele și produsele chimice în ambalajele originale, bine închise și în locuri inaccesibile copiilor.

„Evitați transferarea produselor chimice în recipiente destinate alimentelor sau băuturilor, administrați medicamente copiilor doar la recomandarea medicului, nu amestecați produsele de curățare, respectați instrucțiunile de utilizare și indicațiile de pe etichete, nu utilizați produse expirate sau fără etichetă, educați copiii să nu atingă, să nu guste și să nu miroasă substanțe sau produse necunoscute”, remarcă specialiștii în sănătate.

În cazul unei suspiciuni de intoxicație, nu provocați vărsături și nu administrați remedii casnice fără indicația personalului medical. Apelați imediat Serviciul de urgență 112.