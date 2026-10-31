Anul 2027 va fi declarat „Anul Ion și Doina Aldea-Teodorovici”

Cu o propunere în acest sens a venit premierul Vasile Tofan, pe care a anunțat-o cu ocazia comemorării celor două inimi gemene ale culturii noastre naționale, la 34 de ani de la trecerea lor în neființă.

„În această zi de toamnă, suntem cu gândul la Ion și Doina - două inimi gemene. În cinstea curajului lor și a libertății țării noastre, am propus ca anul viitor să fie declarat „Anul Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, a afirmat Vasile Tofan printr-un mesaj publicat pe rețeaua Facebook.

De asemenea, șeful Cabinetului de Miniștri a menționat că pentru el istoria lor are și o dimensiune personală.

„La Liceul „Gheorghe Asachi” am fost în aceeași clasă cu Cristofor Aldea-Teodorovici. Iar pe Eugenia Marin, mama Doinei, am cunoscut-o ca profesoară a școlii. Cântecele lor au însoțit anii în care Moldova își recâștiga limba, libertatea și dreptul de a-și hotărî singură viitorul. Au dat glas unei perioade de mare speranță și mare curaj”, relatează Vasile Tofan.

Amintim că în data de 30 octombrie au fost marcați 34 de ani de când i-am pierdut pe Ion și Doina Aldea-Teodorovici. Cei doi au trecut spre nemurire, în noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992, într-un accident rutier produs în apropierea localității Coșereni, județul Ialomița, România.