Anunțul Kremlinului, în ziua în care emisarul lui Trump a sosit în Rusia pentru o discuție cu Vladimir Putin

„Nu știu dacă se va ajunge la vreun acord astăzi, dar discuțiile privind conflictul din Ucraina sunt, desigur, tema principală a discuțiilor de astăzi”, a declarat consilierul de la Kremlin, Iurii Ușakov, potrivit agenției de știri ruse Interfax, preluat de hotnews.ro.

Declarația a fost făcută miercuri dimineață, în ziua în care Steve Witkoff, negociatorul lui Donald Trump, a ajuns la Sankt Petersburg.

Întâlnirea cu Putin vine la o zi după discuțiile lui Witkoff cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Oslo, pe care un oficial american le-a descris drept „constructive”.

„Progrese reale”

Zelenski și aliații săi europeni au afirmat marți că acum revine Rusiei să răspundă la propunerile convenite la Oslo, atunci când Witkoff se va întâlni cu Putin la Sankt Petersburg.

Președintele finlandez Alexander Stubb, care a participat și el la discuțiile de la Oslo, a afirmat că la discuțiile purtate cu negociatorul american s-au înregistrat „progrese reale”, dar nu a oferit detalii și a avertizat că va fi nevoie de răbdare.

Witkoff nu a fost prezent la conferința de presă comună organizată după discuțiile de marți din capitala norvegiană. Ginerele lui Trump, Jared Kushner, un alt emisar cheie, a participat la întâlnire prin videoconferință.

Un oficial american a descris ulterior discuțiile ca fiind „foarte productive și constructive”, afirmând că există o „aliniere puternică la nivel operațional” între SUA, Ucraina și Europa cu privire la „pașii următori”.

Secretarul de Stat Marco Rubio a folosit și el termenul „cosnstructiv”, pentru a descrie discuțiile, dar a spus în același timp că nimic surprinzător nu a apărut în urma întâlnirii.

Rusia exclude orice concesii politice

Putin nu a comentat încă public ultimele evoluții, dar ministrul de externe Serghei Lavrov a declarat anterior că Kremlinul va asculta ce are de oferit Witkoff, excluzând însă „orice concesii politice”.

New York Times a relatat luni că Trump încearcă să-l „oblige pe Zelenski să încheie un acord”, „chiar și unul construit în mare parte în conformitate cu condițiile Rusiei”.

Putin continuă să ceară Ucrainei să cedeze controlul deplin asupra regiunii Donețk ca o condiție prealabilă pentru orice acord de încetare a focului – o condiție pe care Kievul a respins-o în repetate rânduri.

Surse apropiate Kremlinului au declarat pentru Bloomberg luna trecută că Putin se așteaptă ca forțele ruse să preia controlul deplin asupra regiunii Donețk până la sfârșitul lunii februarie 2027.

Tensiuni Kiev-Washington

Relațiile dintre Ucraina și SUA s-au deteriorat în ultimele săptămâni, până la punctul în care Trump a afirmat că este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte și, mai recent, „ca altcineva să negocieze în numele Ucrainei”.

În perspectiva alegerilor intermediare din SUA de luna viitoare, Trump a încercat, de asemenea, să dea vina pe atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol rusești pentru creșterea prețurilor la carburanți, care au crescut de la începutul războiului purtat de SUA împotriva Iranului.

După conferința de presă a lui Zelenski de la Oslo, Trump le-a spus din nou reporterilor de la Casa Albă că dorește ca Kievul să „încheie un acord”. El a afirmat că Rusia ar dori „să rezolve problema” și că „a venit timpul ca Ucraina să pună capăt acestui război”.

Kievul a acuzat anterior SUA că a oprit cel puțin parțial schimbul de informații – o afirmație respinsă ca fiind „scandalosă” de către Washington -, dar marți, Zelenski a declarat că schimbul de informații cu SUA privind atacurile cu rachete rusești „funcționează acum”.

Criticile lui Merz

Între timp, liderii europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la recentele declarații ale SUA la adresa Rusiei.

Luni, cancelarul german Friedrich Merz a vorbit despre „mesaje contradictorii” cu privire la război, adăugând că încearcă să convingă guvernul american „în ansamblu că aceasta este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm împreună”.

„Este într-adevăr un efort considerabil pentru bugetele noastre, este într-adevăr o chestiune importantă pentru Uniunea Europeană, dar facem acest lucru și încercăm să continuăm să o facem până când acest război teribil se va sfârși”, a declarat liderul german pentru Bloomberg TV.

Eliberarea unui american

New York Times a scris că pentru Washington, un subiect important de discuție cu Rusia va fi eliberarea lui Stephen Hubbard, un cetățean american acuzat că lupta ca mercenar pentru Ucraina în momentul capturării sale, în 2022.

Ministerul de Externe al Rusiei a confirmat că se află în discuții cu oficialii de la Washington cu privire la o posibilă eliberare a prizonierilor, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți, mai târziu, că el și Putin au discutat despre Hubbard și a făcut aluzie la o posibilă eliberare.