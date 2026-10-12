Apărarea lui Plahotniuc a depus peste 50 de cereri la Curtea de Apel. Procurorii le consideră irelevante

Un alt subiect abordat în ședință a vizat solicitarea apărării ca Vlad Plahotniuc să fie prezent fizic la audieri, în loc să participe prin videoconferință. Avocatul Lucian Rogac consideră că prezența fizică a inculpatului este importantă pentru respectarea dreptului la apărare și a dreptului la un proces echitabil.

Procurorul Alexandru Cernei a precizat că instanța s-a pronunțat deja asupra modului de desfășurare a ședințelor, stabilind participarea inculpatului prin videoconferință. Potrivit procurorului, această modalitate nu îl împiedică pe Vlad Plahotniuc să dea declarații în proces.

Vlad Plahotniuc a fost condamnat în dosarul „Frauda bancară” la 19 ani de închisoare. În apel, Procuratura Anticorupție a menționat că sentința este prea blândă și solicită majorarea pedepsei la 25 de ani de închisoare și modificarea dispozițiilor privind confiscarea bunurilor, în timp ce apărarea cere anularea sentinței de condamnare și achitarea lui Vlad Plahotniuc.