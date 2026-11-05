Apelul făcut de Melania Trump, la evenimentul care a reunit oficiali din Rusia și Ucraina la Casa Albă: Am ales umanitatea în locul războiului

Evenimentul a fost organizat pentru a marca recentul armistițiu de șase zile de la Oleșki, oraș ucrainean aflat sub ocupație rusă, la a cărui mediere a contribuit Melania Trump.

„Sper ca Oleșki să inspire o pace mai largă. Orice transformare semnificativă începe cu o mică scânteie”, le-a spus Melania Trump jurnaliștilor, într-o conferință comună de presă cu emisarul rus Kirill Dmitriev și negociatorul ucrainean David Arahamia.

„Am ales umanitatea în locul războiului”, a afirmat soția președintelui american Donald Trump.

„Acum trebuie să folosim curajul pe care l-am adus la Oleșki ca să găsim un teren comun, pornind de la îngrijorarea comună față de suferința oamenilor nevinovați”, a adăugat ea.

„Împreună putem crea ceva mai durabil decât un armistițiu temporar”, a subliniat Melania Trump.

La final, prima doamnă a SUA a spus că le-a trimis scrisori președintelui rus Vladimir Putin și omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Armistițiul de la Oleșki nu ar fi fost posibil fără președintele Putin și președintele Zelenski. Cooperarea lor creează un precedent important pentru promovarea păcii în întreaga regiune”, a mai declarat ea.

Distincția primită din partea Ucrainei

Avocatul Poporului din Ucraina, Dmitro Lubineț, i-a înmânat Melaniei Trump o distincție națională pentru rolul ei în intermedierea armistițiului de la Oleșki, care a permis evacuarea civililor.

Kirill Dmitriev a declarat: „În numele președintelui Putin, în numele cetățenilor Federației Ruse, dorim să îi mulțumim primei doamne Melania Trump pentru rolul umanitar remarcabil pe care l-a avut în rezolvarea situației de la Oleșki”.

În marja evenimentului, Dmitriev, emisarul special al lui Vladimir Putin, s-a întâlnit cu oficiali americani, au precizat pentru Reuters două persoane familiarizate cu programul oficialului rus.

Armistițiul de la Oleșki a fost scurt, dar a reprezentat un moment rar în războiul lansat de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022 – și a fost respectat de ambele tabere. Încetarea focului a permis deminarea drumurilor și evacuarea locuitorilor.

Prima doamnă a SUA a fost implicată și în eforturile de repatriere a copiilor ucraineni duși în Rusia.