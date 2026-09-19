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Apeluri frauduloase în numele Premier Energy: Escrocii invocă schimbarea contoarelor și cer date personale

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Apeluri frauduloase în numele Premier Energy: Escrocii invocă schimbarea contoarelor și cer date personale

Persoane necunoscute contactează consumatorii de energie electrică, se prezintă drept reprezentanți ai Premier Energy Distribution și le solicită date personale sub pretextul înlocuirii contoarelor. Compania avertizează că nu cere telefonic date din buletin sau coduri primite prin SMS.

Potrivit Premier Energy Distribution, în unele cazuri, persoanele sunt amenințate inclusiv cu deconectarea de la rețeaua electrică dacă nu oferă informațiile solicitate.

„Aceste solicitări sunt frauduloase”, avertizează operatorul.

Premier Energy Distribution menționează că înlocuirea contoarelor se efectuează planificat și nu presupune furnizarea prin telefon a datelor personale.

În acest context, consumatorii sunt îndemnați să nu ofere informații personale persoanelor necunoscute, să verifice mesajele primite din surse oficiale și să sesizeze Poliția în cazul oricărei tentative de fraudă.

Pentru sesizări sau incidente în rețeaua electrică, consumatorii pot contacta serviciul disponibil 24 de ore din 24 la numărul 022 43 11 11 sau la numărul local indicat pe factură.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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