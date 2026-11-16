APP definitivează înregistrarea dreptului de proprietate asupra sanatoriului „Moldova” din Odesa

Potrivit lui Ion Dodon, alte proprietăți ale Republicii Moldova din Ucraina sunt sanatoriile din Truskaveț și Sergheevca. Sanatoriul din Truskaveț continuă să activeze, însă se confruntă cu o concurență puternică. Cel din Sergheevca, care anterior s-a aflat în gestiunea Ministerului Sănătății, este administrat în prezent de APP.

Totodată, Agenția are în evidență două entități înregistrate în Ucraina. Una dintre acestea este Cariera de Granit din Cernăuți, aflată în proces de insolvabilitate, iar cealaltă nu mai activează de mai mulți ani.

Directorul APP a menționat că instituția nu dispune, deocamdată, de o evidență completă a proprietăților statului moldovean din Ucraina. În acest context, Agenția intenționează să inițieze un proces de inventariere a bunurilor și entităților aflate în administrarea autorităților publice centrale, în special a celor situate în zone unde accesul și gestionarea sunt dificile.

Potrivit acestuia, identificarea și inventarierea acestor proprietăți ar putea necesita timp, însă APP intenționează să vină cu o inițiativă în acest sens.