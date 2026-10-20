APP va relansa licitațiile pentru privatizarea a patru întreprinderi de stat, inclusiv Hotelul Zarea

Celelalte întreprinderi vizate sunt întreprinderea experimentală chimică „Izomer”, întreprinderea editorial-poligrafică „Știința” și editura didactică de stat „Lumina”.

Potrivit APP, la pregătirea noilor licitații vor fi luate în considerare aspectele de interes pentru potențialii investitori, identificate în cadrul discuțiilor din etapa precedentă. Agenția precizează că va continua să promoveze oportunitățile de privatizare pentru a atrage capital privat și a susține dezvoltarea întreprinderilor.

Termenul-limită extins pentru depunerea cererilor de participare a expirat pe 19 octombrie, iar licitațiile pentru cele patru bunuri ale statului erau programate pentru 20 octombrie.