Autoritățile municipale au precizat că de acest sprijin vor beneficia persoane în etate care nu sunt încadrate în câmpul muncii și au o pensie până la 3 mii de lei, familii vulnerabile care au în întreținere persoane cu dizabilități și care primesc alocații sociale de stat între 1 600 – 1 900 de lei lunar. Totodată, pot primi sprijin tinerii specialiști din sistemul bugetar care au absolvit universitatea sau școala profesională în anul 2025 și s-au angajat în câmpul muncii începând cu 1 iulie 2025.

Cererile pentru acordarea ajutorului pot fi depuse în perioada 25 noiembrie – 15 decembrie, la Direcțiile de Asistență Socială din sectoarele capitalei. Solicitările vor fi recepționate inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. În cazul persoanelor care nu se pot deplasa, asistenții sociali vor veni la domiciliu pentru a prelua cererile.

Pentru acordarea acestui sprijin au fost prevăzute 80 de milioane de lei din bugetul municipal. Primarul a menționat că este cea mai mare sumă alocată până acum de municipalitate în acest scop.