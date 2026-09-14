Aproape 31 800 de elevi, înscriși în grupele cu program prelungit în școlile din Chișinău

Andrei Pavaloi a menționat, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, că grupele cu program prelungit finanțate de Primăria Chișinău sunt organizate în 113 instituții de învățământ. Majoritatea elevilor, circa 29 950 la număr, sunt înscriși în cele 1 063 de grupe cu o durată de trei ore. Totodată, sunt organizate 31 de grupe cu program de patru ore, trei grupe de cinci ore și 28 de grupe de șase ore.

Șeful adjunct al DGETS a menționat că, preliminar, în instituțiile de învățământ publice și private din municipiul Chișinău sunt înscriși în prezent 110 006 copii, față de 108 mii anul precedent. În clasa I au fost înmatriculați, anul acesta, 10 308 elevi. Pentru clasa a X-a au fost planificate 5 822 de locuri, dintre care au fost ocupate 5 788.