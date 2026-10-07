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Aproape 400 de proprietăți private vor fi expropriate pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere

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Aproape 400 de proprietăți private vor fi expropriate pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere

Aproape 400 de bunuri imobile aflate în proprietate privată vor fi expropriate de stat pentru construcția, reabilitarea și modernizarea unor drumuri naționale. Guvernul a aprobat cadrul juridic necesar pentru desfășurarea procedurilor de expropriere.

Astfel, vor fi vizate 392 de proprietăți, cu o suprafață totală de peste 17 hectare. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, proprietarii bunurilor vizate vor beneficia de despăgubiri, în conformitate cu legislația privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Administrația Națională a Drumurilor va fi responsabilă de notificarea proprietarilor, desfășurarea procedurilor de expropriere, achitarea compensațiilor și înregistrarea bunurilor în proprietatea statului.

Banii pentru despăgubiri vor fi alocați din Fondul rutier, în limitele prevăzute anual în bugetul de stat.

Potrivit autorităților, măsura va permite asigurarea terenurilor necesare pentru continuarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii rutiere și îmbunătățirea condițiilor de circulație pe drumurile naționale.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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