Aproape 60 de cazuri de rabie la animale în 2025. ANSP recomandă vaccinare și prudență

În contextul Zilei mondiale de combatere a rabiei, marcată pe 28 septembrie, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) atrage atenția că boala continuă să prezinte un risc pentru populație, dar poate fi prevenită prin vaccinarea animalelor și intervenția rapidă după expunere, transmite IPN.

Potrivit ANSP, rabia se transmite prin saliva animalelor infectate, cel mai frecvent prin mușcături sau zgârieturi. Odată cu apariția simptomelor, boala este practic întotdeauna fatală, însă dezvoltarea acesteia poate fi prevenită prin administrarea la timp a profilaxiei post-expunere.

În 2026, cazurile de rabie la animale au continuat să fie raportate în diferite localități ale țării. Autoritățile desfășoară măsuri de supraveghere și control, inclusiv vaccinarea vulpilor din fauna sălbatică. În perioada iulie-august, 1 531 de persoane au beneficiat de asistență antirabică post-expunere, oferită gratuit.

La nivel mondial, rabia provoacă anual aproximativ 59 de mii de decese, iar în până la 99% dintre cazurile umane transmiterea virusului este asociată câinilor. Obiectivul internațional „Zero by 30” urmărește eliminarea până în 2030 a deceselor umane provocate de rabia transmisă de câini.

ANSP recomandă vaccinarea câinilor și pisicilor și evitarea contactului cu animale sălbatice sau necunoscute. După o mușcătură, zgârietură sau contact al salivei unui animal suspect cu o rană deschisă ori cu mucoasele, rana trebuie spălată cu apă și săpun timp de cel puțin 15 minute, iar persoana trebuie să se adreseze imediat unui medic.