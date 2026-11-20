Potrivit datelor prezentate de autorități, din totalul celor 597 176 de cereri, 331 313 au fost depuse cu ajutorul asistenților sociali, iar 265 863 au fost completate online. Totodată, operatorii Liniei Verzi a programului au oferit asistență pentru 23 670 de cetățeni. Serviciul este disponibil de luni până vineri, între orele 08:00 și 18:00, la numărul de telefon 0 8000 5000.

Înscrierile vor continua și după 27 noiembrie, până pe data de 25 a fiecărei luni, dar în acest caz, compensația va fi acordată începând cu luna în care a fost depusă cererea.

Verificarea cererilor va fi realizată prin confruntarea datelor declarate de solicitanți cu informațiile din mai multe baze de date ale instituțiilor statului. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a explicat că autoritățile vor verifica, în baza IDNP-ului, inclusiv datele Poliției de Frontieră, pentru a stabili dacă solicitantul se află efectiv pe teritoriul Republicii Moldova.

De asemenea, va fi analizată situația financiară a întregii gospodării, fiind luate în calcul salariile și alte venituri, inclusiv remitențele, dobânzile bancare și prestațiile sociale. Autoritățile vor verifica și bunurile deținute de membrii gospodăriei, precum apartamentele, automobilele și conturile bancare, precum și informațiile disponibile la Casa Națională de Asigurări Sociale.