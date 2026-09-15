Aproape 88% dintre decesele din R. Moldova sunt cauzate de boli netransmisibile

Campania face parte din Programul național de prevenire și control al bolilor netransmisibile pentru anii 2023-2027, care prevede dezvoltarea serviciilor de prevenție și integrarea măsurilor de promovare a sănătății în asistența medicală primară și comunități.

În 2025, au fost pregătite 37 de echipe multidisciplinare pentru elaborarea și monitorizarea planurilor teritoriale de promovare a sănătății, implementate deja în 16 raioane. În 105 comunități funcționează coaliții pentru sănătate, iar aproape 77% dintre medicii de familie și 56% dintre asistenții medicali au fost instruiți în conduita integrată a bolilor netransmisibile.

Tot anul trecut, medicii de familie au supravegheat aproximativ 700 de mii de pacienți cu hipertensiune arterială și diabet zaharat. Pe parcursul lunii septembrie, subdiviziunile teritoriale ale ANSP și instituțiile medico-sanitare publice organizează activități de informare și consiliere, inclusiv măsurarea tensiunii arteriale și a glicemiei, precum și acțiuni de promovare a alimentației sănătoase și a activității fizice.

În perioada 24-26 septembrie, ANSP va desfășura activități de promovare a sănătății în cadrul unei expoziții internaționale de profil, la Moldexpo. Campania se desfășoară în cadrul Săptămânii globale de acțiuni pentru prevenirea și controlul bolilor netransmisibile, coordonată de NCD Alliance, sub sloganul „Acționează în BNT”. Mesajul ediției din 2026 este „E timpul să fii lider!”.