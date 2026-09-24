Aprobat de Parlament! Crește valoarea operațiunilor valutare care pot fi făcute fără autorizarea BNM

În acest sens, Parlamentul a votat un proiect de modificare a Legii privind reglementarea valutară, care prevede adaptarea sectorului financiar la noile condiții economice și la cerințele europene. Proiectul a fost aprobat în lectura a doua.

Astfel, regulile vor fi simplificate, înainte de liberalizarea totală prevăzută la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Mai exact, nu va mai fi nevoie de autorizarea BNM pentru tranzacții de până la 100 000 de euro, față de plafonul de 10 000 de euro cum e în prezent. Iar începând cu 1 ianuarie 2028, acest plafon va crește la 250 000 de euro.

„Totodată, a fost eliminat regimul de autorizare pentru cumpărarea de către rezidenți a instrumentelor financiare străine în cadrul admiterii acestora pe piața de capital și pe piața monetară din Republica Moldova. De asemenea, a fost extinsă lista operațiunilor care pot fi efectuate fără autorizare, inclusiv în cazul creditelor și împrumuturilor acordate de societățile de investiții, organizațiile de creditare nebancară și societățile de asigurare și reasigurare în favoarea nerezidenților”, se menționează într-un comunicat al Parlamentului.

De asemenea, se prevede că, începând cu 1 octombrie 2027 va fi eliminat regimul de notificare la BNM și luarea la evidență pentru anumite împrumuturi și credite externe primite de cetățenii R. Moldova.

„Noile prevederi vor permite persoanelor fizice rezidente, care emigrează, să deschidă conturi în străinătate și să transfere active la stabilirea domiciliului sau pe durata șederii în străinătate. De asemenea, a fost prevăzută posibilitatea utilizării valutei străine în unitățile comerciale din aeroporturi, la bordul aeronavelor și la punctele internaționale de trecere a frontierei”, se mai arată în comunicat.

Autorii au mai modificat și unele lucruri ce țin de unitățile de schimb valutar. Acestea vor putea presta servicii de plată, vor putea distribui sau răscumpăra monede electronice, dacă vor fi înregistrate drept agenți ai societăților de plată sau ai societăților emitente de monedă electronică licențiate.

În același timp, BNM va avea mai multe competențe de autorizare, control și sancționare. De exemplu, BNM va putea refuza autorizarea unei operațiuni care prezintă riscuri legate de aplicarea sancțiunilor internaționale sau de încetarea relațiilor de corespondent bancar. Casele de schimb valutar vor avea, de asemenea, obligația de a prezenta către BNM informațiile privind situațiile financiare anuale.

Menționăm că, noile modificări legislative vor intra în vigoare după o lună de la data publicării în Monitorul Oficial.