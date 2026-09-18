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Aproximativ 350 de drone ucrainene detectate în drum către Moscova, distruse, înaintea primei zile a alegerilor legislative din Rusia

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Aproximativ 350 de drone ucrainene detectate în drum către Moscova, distruse, înaintea primei zile a alegerilor legislative din Rusia

Apărarea antiaeriană rusă a detectat 350 de drone ucrainene care se îndreptau către Moscova, în noaptea de joi spre vineri, în prima zi a alegerilor legislative din Rusia, anunţă primarul capitalei ruse Serghei Sobianin, relatează AFP și News.ro.

Majoritatea dronelor a fost distrusă în zbor, a anunţat Sobianin.

Un număr de 64 de drone a fost distrus în timp ce se apropiau de Moscova, a precizat el.

Serghei Sobianin a anunţat iniţial doborârea a 35 de drone.

Către sfârşitul nopţii de joi spre vineri, guvernatorul regiunii ruse Tula, Dmitri Miliaiev,  a anunţat că 40 de drone au fost doborâte deasupra acestei regiuni, situată la sud de Moscova.

Trei zile de alegeri legislative şi locale au început vineri în Rusia, un scrutin în care Partidul Rusia Unită al preşedintelui rus Vladimir Putin este considerat învingător în avans, în lipsa unei opoziţii veritabile.

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