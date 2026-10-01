Ar fi cerut 500 de euro pentru a permite vânzarea unor anvelope furate. Doi polițiști din nordul R. Moldova, reținuți pentru corupție

Potrivit procurorilor, incidentul s-ar fi produs în noaptea de 21 septembrie, în municipiul Bălți. Cei doi subofițeri, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit un Mercedes Sprinter în care erau transportate anvelope provenite, potrivit anchetei, dintr-o sustragere.

Oamenii legii ar fi cunoscut despre proveniența ilegală a bunurilor și ar fi avut obligația să documenteze cazul, să rețină persoanele implicate și să ridice anvelopele. În schimb, aceștia ar fi cerut 500 de euro pentru a nu întreprinde acțiunile prevăzute de lege.

Mai mult, potrivit Procuraturii, polițiștii le-ar fi permis persoanelor implicate să se deplaseze într-o localitate din nordul Republicii Moldova, unde anvelopele au fost vândute.

În urma acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație, cei doi suspecți au fost reținuți pe 29 septembrie.

Cei doi sunt cercetați pentru corupere pasivă cu extorcare de bunuri. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea altor eventuale persoane implicate.