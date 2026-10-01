Deschide.md

Ar fi cerut 500 de euro pentru a permite vânzarea unor anvelope furate. Doi polițiști din nordul R. Moldova, reținuți pentru corupție

DESCHIDE.MD
Ar fi cerut 500 de euro pentru a permite vânzarea unor anvelope furate. Doi polițiști din nordul R. Moldova, reținuți pentru corupție

Doi subofițeri ai Inspectoratului Național de Securitate Publică Nord au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți că ar fi cerut și primit 500 de euro pentru a nu documenta transportarea unor anvelope despre care ar fi știut că provin dintr-un furt. Cazul este investigat de Procuratura Bălți.

Potrivit procurorilor, incidentul s-ar fi produs în noaptea de 21 septembrie, în municipiul Bălți. Cei doi subofițeri, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit un Mercedes Sprinter în care erau transportate anvelope provenite, potrivit anchetei, dintr-o sustragere.

Oamenii legii ar fi cunoscut despre proveniența ilegală a bunurilor și ar fi avut obligația să documenteze cazul, să rețină persoanele implicate și să ridice anvelopele. În schimb, aceștia ar fi cerut 500 de euro pentru a nu întreprinde acțiunile prevăzute de lege.

Mai mult, potrivit Procuraturii, polițiștii le-ar fi permis persoanelor implicate să se deplaseze într-o localitate din nordul Republicii Moldova, unde anvelopele au fost vândute.

În urma acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație, cei doi suspecți au fost reținuți pe 29 septembrie.

Cei doi sunt cercetați pentru corupere pasivă cu extorcare de bunuri. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea altor eventuale persoane implicate.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md