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Ar fi cerut lunar 2.000 de lei din indemnizația unei mame care crește singură trei copii. O asistentă socială, cercetată de CNA

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Ar fi cerut lunar 2.000 de lei din indemnizația unei mame care crește singură trei copii. O asistentă socială, cercetată de CNA

O asistentă socială din Chișinău este cercetată pentru trafic de influență, fiind bănuită că ar fi primit lunar câte 2.000 de lei din indemnizația de ajutor social acordată unei mame care își crește singură cei trei copii, dintre care unul cu dizabilități. În dimineața zilei de 11 septembrie, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au efectuat percheziții la domiciliul femeii.

Potrivit CNA, asistenta socială ar fi pretins și primit banii sub pretextul că ar avea influență asupra membrilor comisiei responsabile și că i-ar putea determina să asigure în continuare acordarea ajutorului social familiei.

Oamenii legii susțin că, în cadrul urmăririi penale și al măsurilor speciale de investigații, au fost documentate mai multe presupuse fapte ilegale.

În urma perchezițiilor, ofițerii CNA au ridicat probe care urmează să fie examinate în cadrul dosarului.

Asistenta socială este cercetată în stare de libertate.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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