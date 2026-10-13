Ar fi luat peste 2.000 de euro pentru a ajuta doi soți să obțină permise auto, dar nu și-a respectat promisiunea. Bărbat din Bălți, reținut

Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi susținut că are influență asupra angajaților Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto din municipiul Bălți și că poate facilita promovarea probelor teoretice și practice pentru obținerea permiselor auto.

În schimbul intervenției promise, acesta ar fi pretins și primit de la cei doi soți suma totală de 2.150 de euro și 1.000 de lei.

În urma denunțului, ofițerii CNA, împreună cu procurorii anticorupție, au efectuat percheziții la domiciliul și în automobilul bănuitului, de unde au ridicat probe relevante pentru anchetă.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA. Pe numele său este instrumentat un dosar penal pentru trafic de influență.

Acesta beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.