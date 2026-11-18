Potrivit Centrului Național Anticorupție, bănuitul ar fi pretins și primit banii în mai multe tranșe. Acesta ar fi afirmat că are influență asupra unor persoane din cadrul instanțelor de judecată și că le poate determina să adopte decizii favorabile în privința tânărului.

În această dimineață, ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliul, biroul și automobilul acestuia. În urma acțiunilor, au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea celorlalte persoane care ar putea fi implicate în acest caz.