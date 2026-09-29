Ar fi publicat imagini intime cu soția sa pentru a se răzbuna. Un individ, trimis pe banca acuzaților

Cazul s-ar fi produs pe 22 mai. Potrivit anchetei, bărbatul ar fi găsit în vechiul telefon al soției o înregistrare video cu caracter intim.

Având suspiciuni că femeia i-ar fi fost infidelă și fiind nemulțumit de situația din familie, acesta ar fi decis să distribuie imaginile fără acordul ei.

În aceeași seară, bărbatul i-ar fi expediat înregistrarea fratelui soției, prin intermediul aplicației Messenger. Destinatarul ar fi vizualizat imaginile, după care învinuitul ar fi șters înregistrarea transmisă, păstrând însă conversația text.

Potrivit Procuraturii, în timpul urmăririi penale, bărbatul și-a recunoscut vina și a confirmat că femeia nu și-a dat consimțământul pentru distribuirea imaginilor. El le-ar fi spus anchetatorilor că a trimis înregistrarea pentru ca rudele soției să afle despre aceasta și că regretă cele întâmplate.

Bărbatul este acuzat de răspândirea, prin intermediul tehnologiilor informaționale, a informațiilor cu caracter sexual în scop de răzbunare, înjosire sau lezare a onoarei și demnității persoanei.

Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la doi ani de închisoare, o amendă de până la 42.500 de lei sau până la 240 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității.

Cauza penală a fost transmisă instanței de judecată. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.