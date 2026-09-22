VIDEO // Ar fi vândut droguri și ar fi promovat consumul acestora pe rețelele sociale: un cuplu cu peste 12 milioane de urmăritori, în arest pentru 30 de zile

Potrivit Poliției, activitatea cuplului a fost documentată timp de două luni de ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Botanica și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Botanica.

Oamenii legii susțin că cei doi administrau conturi pe rețelele sociale cu o audiență totală de peste 12 milioane de urmăritori. Prin intermediul acestora, suspecții ar fi promovat consumul de droguri, iar în anumite cazuri ar fi comercializat substanțe narcotice.

În cadrul măsurilor speciale de investigație, polițiștii au identificat și un bărbat de 51 de ani, cetățean al Ucrainei, care ar fi cumpărat droguri pentru consum propriu de la cei doi suspecți.

Pe 16 septembrie, ofițerii antidrog au efectuat percheziții într-un imobil de lux închiriat de cuplu. În locuință, oamenii legii au depistat și ridicat marijuana, hașiș și mefedronă, cântare electronice de înaltă precizie, precum și telefoane despre care Poliția susține că erau utilizate în activitatea infracțională.

Percheziții au fost efectuate și la domiciliul bărbatului de 51 de ani, unde polițiștii au găsit și ridicat marijuana.

Potrivit oamenilor legii, în momentul reținerii, cei doi suspecți ar fi manifestat un comportament agresiv, ar fi opus rezistență fizică și i-ar fi amenințat pe angajații Direcției Antidrog.

La moment, cuplul este cercetat pentru mai multe infracțiuni, printre care promovarea consumului de droguri prin intermediul rețelelor de socializare și comercializarea drogurilor în proporții deosebit de mari.

Poliția le recomandă părinților să verifice periodic conținutul accesat de copii pe rețelele sociale și persoanele pe care aceștia aleg să le urmărească în mediul online.