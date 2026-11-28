Arhimandritul Nectarie Gherman a menționat pentru IPN că Postul Nașterii Domnului este considerat mai ușor decât Postul Mare, având mai multe zile cu dezlegare la pește, potrivit calendarului bisericesc. Aceste dezlegări sunt prilejuite de anumite sărbători și zile rânduite de tipicul bisericesc.

Între sărbătorile importante din această perioadă se numără cea a Sfântului Apostol Andrei, a Sfântului Ierarh Nicolae, precum și praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului. „Aceste momente liturgice îmbogățesc perioada postului prin frumusețea slujbelor, prin exemplul vieții sfinților și prin chemarea la aprofundarea credinței”, a spus Nectarie Gherman, director al Seminarului Teologic Ortodox din Chișinău și prorector al Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova.

Arhimandritul a subliniat că una dintre cele mai importante dimensiuni ale postului este milostenia. „Nu putem vorbi despre o postire autentică dacă aceasta nu este însoțită de fapte concrete de iubire și ajutorare a celor aflați în nevoie”, a declarat Nectarie Gherman.

Perioada Postului Nașterii Domnului este însoțită inclusiv de rugăciune, participarea la slujbe religioase și de colinde. O altă tradiție este intrarea preotului cu icoana Nașterii Domnului în casele credincioșilor. „Să parcurgem, așadar, Postul Nașterii Domnului cu credință, nădejde și dragoste”, a mai menționat Arhimandritul Nectarie Gherman.