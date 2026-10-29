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Arhimandritul Nicodim Petre, ales Episcop de Bălți al Mitropoliei Basarabiei

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Arhimandritul Nicodim Petre, ales Episcop de Bălți al Mitropoliei Basarabiei

Arhimandritul Nicodim Petre a fost ales Episcop de Bălți al Mitropoliei Basarabiei. Decizia a fost luată prin vot secret de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul ședinței desfășurate la Palatul Patriarhiei din București.

Nicodim Petre va ocupa astfel scaunul vacant al Episcopiei de Bălți, eparhie care cuprinde comunități din nordul Republicii Moldova.

Alegerea a avut loc după ce, pe 19 octombrie, Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei i-a desemnat drept candidați pe arhimandriții Nicodim Petre și Dosoftei Dijmărescu. Procedura s-a desfășurat la Chișinău, sub conducerea Mitropolitului Basarabiei, Antonie.

Nicodim Petre, cu numele de botez George Iulian, s-a născut la 12 iulie 1968. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași și a urmat ulterior studii de masterat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și studii doctorale la Institutul Teologic Ortodox „Saint-Serge” din Paris.

În anul 2000 a intrat în obștea Mănăstirii Putna, unde a fost tuns în monahism și hirotonit ulterior diacon și preot. În 2016 a primit rangul de arhimandrit.

Până la alegerea sa ca Episcop de Bălți, Nicodim Petre a fost consilier în cadrul Sectorului de Misiune, Statistică și Prognoză Pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor și stareț al Mănăstirii Bucium din Iași.

O parte importantă a activității sale a fost dedicată lucrului cu tinerii. În 2017, a coordonat Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși de la Iași, la care au participat peste 6.000 de persoane din 32 de state. De asemenea, a organizat mai multe ediții ale Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Moldova și a susținut activități de formare în domeniul pastorației tinerilor.

De-a lungul activității sale, Nicodim Petre a primit mai multe distincții bisericești, inclusiv Crucea Mitropoliei Basarabiei, Crucea Bălțeană și Crucea Nordului.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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