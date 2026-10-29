Arhimandritul Nicodim Petre, ales Episcop de Bălți al Mitropoliei Basarabiei

Nicodim Petre va ocupa astfel scaunul vacant al Episcopiei de Bălți, eparhie care cuprinde comunități din nordul Republicii Moldova.

Alegerea a avut loc după ce, pe 19 octombrie, Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei i-a desemnat drept candidați pe arhimandriții Nicodim Petre și Dosoftei Dijmărescu. Procedura s-a desfășurat la Chișinău, sub conducerea Mitropolitului Basarabiei, Antonie.

Nicodim Petre, cu numele de botez George Iulian, s-a născut la 12 iulie 1968. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași și a urmat ulterior studii de masterat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și studii doctorale la Institutul Teologic Ortodox „Saint-Serge” din Paris.

În anul 2000 a intrat în obștea Mănăstirii Putna, unde a fost tuns în monahism și hirotonit ulterior diacon și preot. În 2016 a primit rangul de arhimandrit.

Până la alegerea sa ca Episcop de Bălți, Nicodim Petre a fost consilier în cadrul Sectorului de Misiune, Statistică și Prognoză Pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor și stareț al Mănăstirii Bucium din Iași.

O parte importantă a activității sale a fost dedicată lucrului cu tinerii. În 2017, a coordonat Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși de la Iași, la care au participat peste 6.000 de persoane din 32 de state. De asemenea, a organizat mai multe ediții ale Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Moldova și a susținut activități de formare în domeniul pastorației tinerilor.

De-a lungul activității sale, Nicodim Petre a primit mai multe distincții bisericești, inclusiv Crucea Mitropoliei Basarabiei, Crucea Bălțeană și Crucea Nordului.