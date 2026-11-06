Ariile protejate din Republica Moldova, aliniate la standardele Uniunii Europene

Pe parcursul a doi ani, Ministerul Mediului va elabora instrumentele științifice și tehnice necesare pentru alinierea rețelei de arii protejate din țară la standardele rețelei Natura 2000, care cuprinde toate ariile protejate din statele membre UE.

Mai exact, activitățile vor include elaborarea unor metodologii și cercetări de teren pentru a identifica și cartografia zonele în care se găsesc specii rare de plante și animale. Rezultatele vor permite Ministerului Mediului să identifice cele mai valoroase zone pentru conservarea naturii, care ulterior vor fi incluse în rețeaua europeană.

Potrivit implementatorilor, proiectul include și construirea unei baze naționale de peste 30 de experți. De asemenea, va fi dezvoltat un sistem pentru stocarea, organizarea și utilizarea datelor privind biodiversitatea. Autoritățile de mediu menționează că crearea acestei rețele este una dintre cerințele procesului de aderare la UE și va contribui la o mai bună conservare a naturii în Republica Moldova.