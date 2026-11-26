Operațiunea, începută în 2024, a fost documentată de jurnaliștii The New York Times în estul Ucrainei, iar unul dintre responsabili a explicat că obiectivul principal este distrugerea voinței de luptă a militarilor ruși.

Pe o șosea din estul Ucrainei, la aproximativ 50 de kilometri de orașul Izium, radioul unui automobil începe să recepționeze un post care difuzează muzică rusească, scrie Digi24.RO.

Programul pare unul obișnuit. Melodiile rock sunt urmate de piese punk, pop și balade cunoscute în spațiul fostei Uniuni Sovietice. Însă între cântece apar mesaje cu totul diferite: informații despre situația de pe front, despre prizonierii de război și instrucțiuni adresate soldaților ruși care vor să se predea.

Potrivit unei investigații realizate de The New York Times și preluate de Focus Online, postul face parte dintr-o rețea de propagandă radio controlată de forțele speciale ucrainene. Operațiunea urmărește să ajungă la militarii ruși aflați în apropierea frontului, inclusiv în teritoriile ocupate, și să îi determine să renunțe la luptă.

Un militar ucrainean de 34 de ani coordonează postul „Radio Infanterie”

Unul dintre responsabilii proiectului este un militar ucrainean în vârstă de 34 de ani, cunoscut sub indicativul „Humanist”. Acesta coordonează conținutul unui post numit „Radio Infanterie”, care poate fi recepționat în zona orașului Izium, din regiunea Harkov. Identitatea sa reală nu a fost dezvăluită din motive de securitate.

Într-un interviu acordat jurnaliștilor americani prin apel video, militarul a apărut cu fața acoperită de o cagulă neagră, lăsându-și la vedere numai ochii. Humanist a explicat că în spatele operațiunii nu se află un studio radio sofisticat, ci o infrastructură relativ simplă.

Potrivit acestuia, programele sunt pregătite într-o încăpere obișnuită, unde un operator lucrează pe un laptop și montează înregistrări audio. La realizarea emisiunilor participă și alți militari, care îndeplinesc diferite atribuții.

Scopul este ca programul să sune cât mai natural, astfel încât soldații ruși care descoperă întâmplător frecvența să continue să asculte.

„Vrem să le provocăm dorul de casă și o stare depresivă”

Humanist a explicat că muzica este aleasă pentru a produce anumite reacții emoționale în rândul ascultătorilor. Postul difuzează în special melodii rusești asociate cu nostalgia, pierderea, moartea și opoziția față de război.

Printre artiștii utilizați se numără trupa Kino, una dintre cele mai cunoscute formații rock din perioada sovietică, și Aquarium, celebră pentru cântecele sale cu mesaje sociale și politice.

Unele piese au devenit populare în timpul războiului sovieto-afgan, al conflictelor din Cecenia sau în perioada reformelor din ultimii ani ai Uniunii Sovietice. Potrivit militarului ucrainean, atmosfera urmărită este una nostalgică și apăsătoare.

Obiectivul este ca soldații să își amintească de viața de acasă și să pună sub semnul întrebării sensul participării lor la război. Humanist a explicat că mesajul transmis este acela că războiul aduce moarte și suferință, iar militarii care continuă să lupte riscă să nu mai ajungă acasă.

El a declarat că preferă muzica rusească asociată opoziției față de război, deoarece o consideră potrivită pentru a influența moralul militarilor.

Printre cântece sunt difuzate instrucțiuni pentru soldații ruși care vor să se predea

Pe lângă muzică, posturile transmit mesaje special concepute pentru militarii ruși. Unele conțin relatări despre pierderile armatei ruse, în timp ce altele prezintă informații privind prizonierii de război aflați în custodia Ucrainei.

Există și înregistrări care explică procedurile de predare către forțele ucrainene. Unul dintre mesajele difuzate le cere militarilor ruși să folosească un material alb pentru a-și semnala intenția de a se preda, să își lase armele și să urmeze instrucțiunile forțelor ucrainene.

Aceste materiale sunt integrate între piesele muzicale, astfel încât postul să păstreze aparența unui program radio obișnuit. În regiunea Donețk funcționează un alt program, intitulat „Alege viața”, care urmărește același obiectiv.

Forțele speciale ucrainene administrează mai multe asemenea emițătoare, iar programele diferă în funcție de regiunea frontului. Prin introducerea unor informații locale, organizatorii încearcă să creeze impresia că ascultătorii recepționează un post regional familiar.

Ucrainenii au încercat inițial să folosească inteligența artificială pentru a produce melodii

Operațiunea radio a fost lansată în 2024, când forțele ruse utilizau un emițător puternic instalat în regiunea Belgorod pentru a transmite mesaje propagandistice peste graniță, către regiunea ucraineană Harkov.

Militarii ucraineni au încercat să perturbe aceste transmisii și să înlocuiască programele rusești cu propriile mesaje. La început, emisiunile conțineau exclusiv apeluri la capitulare și avertismente privind consecințele războiului.

Ulterior, organizatorii au decis să introducă muzică pentru a atrage un număr mai mare de ascultători. În primele etape ale proiectului, inteligența artificială a fost folosită pentru producerea unor melodii originale, inspirate de muzica sovietică și de nostalgia pentru viața din Rusia.

Unele cântece conțineau versuri modificate, adaptate pentru a transmite mesaje împotriva războiului. Strategia a fost însă schimbată treptat. În prezent, majoritatea melodiilor difuzate sunt piese rusești autentice, fără modificări, selectate pentru mesajele lor și pentru impactul emoțional pe care organizatorii speră să îl obțină.

Jurnaliștii americani au descoperit întâmplător postul de radio

Reporterii The New York Times au identificat pentru prima dată semnalul postului în aprilie 2026, în timp ce se deplasau prin estul Ucrainei. Inițial, programul părea un post muzical rusesc obișnuit.

După ce au remarcat mesajele adresate soldaților ruși, jurnaliștii au început să investigheze proveniența transmisiunilor. În luna mai, aceștia s-au întors în regiune pentru a înregistra programul și a identifica persoanele responsabile.

După mai multe încercări, forțele speciale ucrainene au confirmat că administrează postul. Reporterilor nu li s-a permis accesul în locul din care sunt realizate emisiunile, iar interviurile cu militarii implicați au fost desfășurate exclusiv prin apeluri video.

Războiul psihologic prin radio, folosit și în Al Doilea Război Mondial și în Vietnam

Utilizarea radioului pentru influențarea moralului militarilor inamici are o istorie îndelungată. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, posturi de propagandă asociate cu personaje precum „Tokyo Rose” și „Axis Sally” au difuzat programe destinate soldaților americani.

Acestea combinau muzică, știri și mesaje propagandistice care urmăreau să reducă încrederea militarilor în conducerea lor. O strategie asemănătoare a fost utilizată în timpul războiului din Vietnam.

Celebra „Hanoi Hannah” transmitea mesaje către soldații americani, încercând să îi convingă că participă la un război inutil. În programele sale erau incluse melodii împotriva războiului, interpretate de artiști precum Pete Seeger, Joan Baez și Bob Dylan.

La rândul său, armata americană a desfășurat operațiuni radio de propagandă în Vietnam. Strategia utilizată acum de Ucraina combină aceste metode tradiționale cu instrumente moderne de producție audio și, în anumite cazuri, cu inteligența artificială.

Nu există date publice despre numărul soldaților ruși convinși să se predea

Deși operațiunea este activă de aproximativ doi ani, informațiile disponibile nu permit stabilirea eficienței sale. Nu există un bilanț verificat al militarilor ruși care au decis să se predea după ce au ascultat programele respective.

De asemenea, nu este cunoscut numărul exact al ascultătorilor sau suprafața acoperită de rețeaua de emițătoare. Prin urmare, efectele asupra moralului trupelor ruse rămân dificil de evaluat independent.

Totuși, pentru militarii ucraineni implicați, scopul operațiunii este clar: să introducă îndoiala în rândul soldaților ruși și să îi determine să considere predarea o alternativă la continuarea războiului.