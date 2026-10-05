Armata Națională desfășoară exerciții cu rezerviștii la poligonul militar din Bălți

Potrivit Ministerului Apărării, pe parcursul celor cinci zile, rezerviștii vor participa la ședințe de pregătire militară generală, instruire tactică și trageri, dar și la alte activități specifice procesului de instruire.

Exercițiile au drept scop verificarea și dezvoltarea nivelului de pregătire a rezerviștilor. Totodată, aceștia vor fi familiarizați cu tehnica, echipamentul și armamentul nou aflat în dotarea Armatei Naționale.

Ministerul Apărării precizează că exercițiile sunt activități planificate și se desfășoară în conformitate cu legislația privind rezerva Forțelor Armate și cu Planul de instruire al Armatei Naționale pentru anul 2026. Rezerviștii au fost chemați prin intermediul centrelor militar-teritoriale.

În acest an, exerciții similare cu rezerviștii au mai fost organizate în lunile iulie și septembrie, la diferite centre de instruire ale Armatei Naționale.