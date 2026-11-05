Armonizare cu normele UE // Parlamentul a extins accesul IMM-urilor la programele de susținere financiară

Acest proiect vine să armonizeze cadrul normativ național cu cu acquis-ul European. El a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și vine să completeze criteriile de clasificare a IMM-urilor și să instituie mecanisme avansate de sprijin a competitivității la export și a accesului la finanțare.

„Documentul prevede modificarea criteriilor de clasificarea a IMM-urilor prin majorarea cifrei de afaceri de la 25 - la 50 de milioane de euro, și a plafonului activelor deținute de la 21,5 - la 43 de milioane de euro. Aplicarea noilor praguri financiare și a metodologiei armonizate cu standardele europene ar permite includerea a încă 147 de întreprinderi în categoria IMM-urilor. Astfel, mai mulți agenți economici vor putea beneficia de programele și instrumentele de sprijin disponibile”, se menționează într-un comunicat al Parlamentului.

Potrivit sursei, a fost reglementată și categoria întreprinderilor mici cu capitalizare medie (small mid-caps). „Până acum, cadrul normativ de clasificare prevedea doar categoriile microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii. Întreprinderile care depășesc pragurile aplicabile sunt încadrate direct în categoria întreprinderilor mari, fără a exista o categorie intermediară. Această situație poate limita stimulentele pentru extinderea activității și realizarea de noi investiții, afectând potențialul de creștere și consolidare a competitivității întreprinderilor”, ne explică autorii printr-o notă de informare.

Conform comunicatului emis de Parlament, o altă prevedere adoptată vizează instituirea unui mecanism specific de sprijin pentru finanțarea activităților de export. Acesta include instrumente precum: acordarea de garanții sau asigurări ale creditelor la export, finanțarea directă ori refinanțarea acestor credite, precum și măsuri de sprijin privind rata dobânzii.

Prin aceste măsuri, se urmărește diversificarea surselor de finanțare, reducerea dependenței exclusive de creditare bancară și consolidarea mecanismelor alternative de susținere a întreprinderilor.

În lectura a doua, proiectul de lege a fost completat cu un amendament propus de președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, Marcel Spatari. Amendamentul prevede că garanțiile emise de Fondul de garantare vor acoperi și împrumuturile acordate IMM-urilor prin intermediul platformelor de finanțare participativă autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Pieței Financiare. Astfel, va fi asigurat un tratament echitabil pentru diferite canale de finanțare și acces facil la finanțare pentru agenții economici care nu dispun de garanții suficiente pentru a obține credite bancare.

Noua lege va intra în vigoare după o lună de la publicarea în Monitorul Oficial, cu excepția articolelor care se referă la pragurile de clasificare a IMM-urilor și la categoria întreprinderilor mici cu capitalizare medie. Acestea vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2028.

În acest sens, menționăm că, sectorul întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă principalul segment al economiei Republicii Moldova. Acestea reprezintă 99,6% din numărul total al întreprinderilor și generează peste 72% din cifra de afaceri la nivel național.